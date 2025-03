Ilrestodelcarlino.it - Respira anidride carbonica: operaio muore a 63 anni mentre lavora

Macerata, 31 marzo 2025 – Tragico incidente sul lavoro oggi pomeriggio,un. L’uomo, secondo una prima ricostruzione della tragedia, avrebbetodopo l’esplosione di un compressore. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 18, nella ditta Central Gru di Petriolo, in via Fiastra, nella zona industriale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. Per l'uomo, 63, residente a Colbuccaro, non c'è stato nulla da fare. Un'altra persona, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita. Poco dopo la tragedia è arrivato sul posto anche Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo.