Lapresse.it - Renzi: “Calenda pensa che Meloni sia brava leader, io penso sia pessima”

“La frase disul cancellare i Cinque Stelle? È evidente che io sono stato aggredito in passato dal M5S sotto il profilo personale, umano e familiare. Sono ferite che rimangono. Dopodiché il tema è politico. Carlodà un giudizio positivo a Giorgia, io no. Così la smetteremo di dire che tra di noi c’è un problema di carattere.ritienesia unaa livello internazionale e io ritengo sia unainfluencer anche a livello internazionale. Tutto il resto lo teniamo da parte” Lo ha dichiarato ildi Italia Viva Matteoa margine della presentazione del suo libro ‘L’Influencer’ a Roma. “Mentre JD Vance va in Groenlandia, che è Europa, Giorgiadice che ha ragione. Uneuropeo dovrebbe difendere l’Europa. Azione invece le regala un’ovazione.