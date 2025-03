‘RemottiSalis’ | torna il leggendario album

Leggi su Funweek.it

Nel centenario della nascita di Remo Remotti, il 28 marzo 2025 esce per la prima volta su tutte le principali piattaforme digitali il suo ultimo lavoro in studio, realizzato insieme ad Antonello Salis. A tredici anni dalla sua prima edizione, RemottiSalisin una versione rimasterizzata, suddivisa in 20 tracce e ottimizzata per lo streaming. Registrato nel 2012 durante due sessioni di improvvisazione, l’è il frutto dell’incontro tra due artisti straordinari, che Remotti stesso definiva bestie. L’energia del loro dialogo sonoro si sprigiona senza filtri, trasformando il disco in un vero e proprio happening: impossibile descriverlo, va ascoltato! Nell’Remotti si esibisce nei classici che lo hanno reso una voce unica nei teatri e nei centri sociali di tutta Italia, insieme ad alcune gemme inedite, mentre Salis – più che un musicista, la musica stessa – intreccia pianoforte, fisarmonica, batteria e organo elettrico in un flusso di improvvisazione che dialoga con la voce di Remo, creando un unicum originalissimo e potente.