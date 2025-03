Sport.quotidiano.net - Reggiana: ufficiale l’arrivo di Mattia Destro

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Colpo dellaall’improvviso: èl’ingaggio dell’attaccantefino al 30 giugno 2025.(34 anni compiuti il 20 marzo) era svincolato (dall’estate del 2024), ma parliamo di un profilo da 319 presenze e 91 gol in Serie A, con anche 8 gettoni e una rete in Nazionale. In carriera per lui le maglie di Bologna, Genoa, Roma, Empoli, Siena e Milan. È un attaccante che in carriera ha segnato in diversi modi, e che può giocare sia come punta da sola che di fianco ad un altro attaccante. Domani sarà in città e poi sarà a disposizione del nuovo tecnico Davide Dionigi: nel mirino gol utili per la salvezza della