Ilgiorno.it - Referendum contro il divieto alle moto in Area B e Area C, il sindaco Sala: “È solo esibizionismo di qualcuno”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Giuseppeha infine replicato alla proposta di Fratelli d’Italia di indire unpopolare – che ha già raccolto 1.400 firme –i divieti di circolazione delleinB eC che entreranno in vigore nell’autunno di quest’anno. “Possono fare tutti iche vogliono, sono tutta teoria”, ha commentato il. “Per ottenere consenso e per incidere devi avere il 50 per cento delle adesioni, e poi sono costosissimi. Ogni tanto si evocano e non si fanno mai, è solamentedi. Penso che quella delsia la richiesta diche vuole utilizzare la visibilità mediatica per fare sapere che esiste”. I divieti per leDal primo ottobre 2025, entrare in vigore ildi accesso inB eC – le due zone che coincidono con gran parte del territorio della città di Milano – per le seguenti categorie di mezzi:e ciclori alimentati a miscela (re a due tempi) Euro 2e ciclori alimentati a diesel Euro 2e ciclori alimentati a benzina (re a quattro tempi) Euro 0 ed Euro 1e ciclori (a due tempi) Euro 2 Inizialmente il calendario prevedeva che ilscattasse a ottobre 2024, ma la giunta di Beppeha rinviato ilper queste categorie di un anno.