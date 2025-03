Quotidiano.net - Record per la sostenibilità forestale: oltre un milione gli ettari certificati in Italia

La certificazione, con il suo variegato ecosistema, ha raggiunto traguardi davvero significativi: il 2024, infatti, ha registrato il maggior numero di sempre di nuove aziende certificate in un solo anno. Questi i dati emersi dal Rapporto Annuale del PEFC, ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio. Tale risultato dimostra come la certificazione PEFC stia diventando un elemento chiave per le aziendene orientate a perseguire pratiche sostenibili e obiettivi di responsabilità sociale d’impresa. E così, nel dettaglio, viene evidenziato che glidi foreste e piantagioni gestite in maniera sostenibile innello scorso anno sono saliti a quota 1.061.059,26, con un incremento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. A livello territoriale, il Trentino Alto Adige si conferma al primo posto per superficiecertificata con 598.