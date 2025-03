Ilgiorno.it - Record alla festa di fine Ramadan. Oltre 2.500 fedeli in preghiera

Leggi su Ilgiorno.it

LEGNANO (Milano)Il Parco dell’Amicizia si è trasformato, per una mattina, in un immenso tappeto di2500, appartenenti all’associazione Italo Araba di Legnano e dell’Altomilanese, si sono radunati per celebrare la chiusura del. Un colpo d’occhio che restituiva il senso profondo della comunità e della fede, nonostante i lavori in corso che avrebbero potuto scoraggiare una simile affluenza. La cerimonia ha avuto un carattere solenne, impreziosito dpresenza delle autorità cittadine. Il sindaco Lorenzo Radice, accompagnato dall’assessora Monica Berna Nasca, ha portato un messaggio di accoglienza e apertura, ribadendo il valore di una convivenza basata sul rispetto reciproco. La città, con la sua anima operosa e multiforme, ha accolto l’evento con il consueto spirito di inclusione, garantendo che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e con il minimo disagio per la viabilità.