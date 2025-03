Anteprima24.it - Reati contro gli animali, l’allarme da Federico II e Fondazione Castel Capuano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa tutela degliè prevista dalla Costituzione, grazie a una legge costituzionale del 2022, ma lo stesso “il quadro non è confortante” dice Aldo De Chiara, magistrato in quiescenza e presidente della. Ecco perché lae l’universitàII lanciano, attraverso un dibattito organizzato nei giorni scorsi a Napoli. “L’Italia non dispone – spiega De Chiara – di strumenti efficaci per contrastare le frequenti azioni in danno degli”. Non a caso, ricorda il presidente della, “l’Unione Europea ha promosso due procedure di infrazione”. A confermare lo scenario negativo, anche l’ultimo rapporto di Legambiente.Il convegno organizzato dae ateneo si è svolto in tre giornate. Singolare la forma scelta, a simulare le tre fasi di un procedimento penale sul traffico illecito e maltrattamento di cuccioli, tra i più significativi della storia della giurisprudenza italiana.