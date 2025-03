Bergamonews.it - Readiness 2030 e la difesa dell’Europa

Lo scorso 4 marzo la Commissione Europea ha annunciato la sua proposta per avviare un importante progetto di riarmo del continente europeo, in risposta alle crescenti tensioni internazionali ed alla nuova postura dell’amministrazione americana nei confronti degli alleati della Nato, chiamati a contribuire in misura maggiore alla sicurezza comune.Il piano, inizialmente chiamato ReArm Europe ed in seguito ampliato e rinominato, prevede, secondo quanto annunciato, una mobilitazione complessiva di 800 miliardi di euro entro il, con l’obiettivo di sostenere lo sforzo bellico ucraino ed al contempo rinforzare la capacità dieuropea in previsione di un crescente disimpegno americano nel nostro continente. Le proposte della Commissione hanno quindi tracciato la strada per gli anni a venire, e non hanno mancato di generare grande dibattito nell’opinione pubblica, come sempre divisa tra sensibilità molto diverse.