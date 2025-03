Liberoquotidiano.it - "Razzisti coi bianchi". Trump contro i film Disney

L'offensiva dell'amministrazionele iniziative di diversità, equità e inclusione (Dei) delle aziende e delle università continua. La Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (Fcc) ha annunciato venerdì l'apertura di un'indagine a carico dellae della sua filiale Abc per verificare se è in corso una promozione della diversità che non rispetta le leggi governative. «Sono preoccupato dal fatto che Abc e la sua società madre abbiano incoraggiato e possano ancora incoraggiare forme sleali di Dei in modo non conforme alle norme della Fcc», ha scritto il presidente della Fcc Brendan Carr in una lettera indirizzata ae diffusa su X. Negli ultimi anni, la promozione della diversità allaè diventata una priorità tale da «infettare molti aspetti del processo decisionale della vostra azienda», ha accusato Carr.