Baritoday.it - Rassegna Brioche e rivoluzione – Femminismi a colazione

Leggi su Baritoday.it

Domenica 6 aprile alle ore 10:30 Ilenia Caito e Collettivo Bandelle, in collaborazione con la Compagnia Licia Lanera e il supporto di Spine Bookstore presentano presso l’atelier di AENDÖR STUDIO, in Via Davanzati 9, 70121 Bari, il secondo appuntamento del ciclo di incontri: