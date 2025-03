Ilnapolista.it - Rashford incanta, Amorim cerca di dissimulare: «ogni giocatore in prestito che si comporta bene, è una buona notizia»

Da quando ha cambiato casacca, passando dal Manchester United all’Aston Villa, Marcusè semplicemente rinato. L’attaccante inglese, giunto intra le fila dei “Villans” nel mercato di gennaio, ha già segnato due gol e servito 4 assist in una decina di partite giocate tra Premier League e coppe. Al contrario i Red Davils guidati da Rubencontinuano a viaggiare sulle montagne russe, e la qualificazione ai quarti di Europa League non basta a salvare una stagione condita da un rendimento disastroso in campionato (13esimo posto in classifica) e dalla cocente eliminazione in Fa Cup per mano del Fulham.Leggi anche:punge: «Da quando sono al Villa va tutto, ho migliorato il mio gioco»e la domanda suCome sempre avviene in questi casi, nel mirino della critica c’è anche l’allenatore Ruben