Rashford Bags Brace per inviare cattivi a Wembley

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 16:46:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Aston Villa ha prenotato il loro posto nelle semifinali della Coppa d’Inghilterra per la prima volta in un decennio con una vittoria per 3-0 su Preston a Deepdale.Marcusha colpito due volte prima che Jacob Ramsey aggiungesse un terzo per completare un comodo pomeriggio per la squadra di Unai Emery.Il primo tempo è stato un affare serrato, con Villa che domina il possesso ma ha lottato per ritagliarsi in chiaro possibilità. Preston, imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe in tutte le competizioni, ha spinto bene per interrompere il ritmo attaccante dei visitatori.La migliore possibilità del periodo di apertura è caduta a Preston, mentre Mads Frokjaer-Jensen ha guidato la palla attraverso la porta a Stefan Thordarson, che non è riuscito a dirigere il suo colpo di testa.