Oasport.it - Ranking ATP Race: a Montecarlo il sorpasso su Sinner? In 9 possono scavalcarlo

Janniknon potrà giocare match ufficiali fino al 4 maggio, ovvero fino alla conclusione dell’ATP Masters 1000 di Madrid, ma sicuramente resterà numero 1 delATP almeno fino a quella data, con il tedesco Alexander Zverev che potrebbesoltanto a partire da lunedì 5 maggio. L’azzurro potrà tornare in campo nella settimana che darà il via agli Internazionali d’Italia a Roma, ma al momento, nonostante in questa stagione abbia giocato solamente gli Australian Open, vinti in maniera trionfale, al momento è ancora in vetta allaATP, grazie ai 2000 punti incassati.Nel corso di questa settimana nessuno potrà, ma a termine dell’ATP Masters 1000 disono diversi i tennisti che potrebbero superarlo: sono 9, infatti, gli avversari che potrebbero superare quota 2000 dopo il torneo in programma nel Principato, ovviamente non tutti in contemporanea.