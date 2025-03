Oasport.it - Ranking ATP (31 marzo 2025): Jannik Sinner saldamente in vetta, Matteo Berrettini in ascesa

Leggi su Oasport.it

inizia la sua 43ª settimana da n.1 delATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nell’ultimo torneo di Miami,è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. Bisognerà prestare attenzione, infatti, all’andamento nel torneo di Madrid.Il tutto si spiega per i risultati inferiori alle attese del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del. L’eliminazione negli ottavi di finale in Florida obbliga Sascha a vincere in tutti i tornei a cui è iscritto prima di Roma per scavalcare