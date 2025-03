Leggi su Essere-informati.it

IA e Interazioni Umane: L'Importanza del Linguaggio AdeguatoNegli ultimi anni, l'intelligenzaè diventata sempre più presente nelle nostre vite, assistendo gli utenti nelle ricerche online, nella scrittura e nella risoluzione di problemi. Tuttavia, recenti episodi dimostrano che il comportamento umano può influenzare il modo in cui le IA rispondono, portando persino alla loro completa inattività se vengono trattate in modo offensivo.Un episodio curioso ha coinvolto una studentessa che, irritata dalle risposte ricevute, ha iniziato a provocare due famosi assistenti virtuali: ChatGPT di OpenAI e Grok di X. Il risultato? Entrambi i chatbot hannoto di interagire con lei, dando vita a una dinamica insolita e degna di analisi.Quando l’IA Dice Basta{inAds}Le intelligenze artificiali conversazionali sono progettate per offrire supporto agli utenti, ma non accettano abusi verbali.