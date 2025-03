Justcalcio.com - “Questo riflette le nostre idee” – Flick Lauds Barca Display in Girona Rout

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Hansiha espresso la sua gioia nel vedere le suee attaccare la filosofia lentamente prendendo forma dopo il thrashing diper 4-1 di Barcellona domenica. Il goal di Ladislav Krejci ha dato a Barcellona un vantaggio del primo tempo, ma Arnaut Danjuma ha livellato i punteggi otto minuti dopo il riavvio per mettere il concorso finemente in bilico. Ma i leader di Laliga hanno usato la loro pletora di opzioni di attacco per assumere il controllo della partita, con Robert Lewandowski che ha messo in cima un tutore per mettere il risultato senza dubbio. Ferran Torres ha continuato la sua recente corsa con l’obiettivo finale del gioco, conrisultato la 20a partita in tutte le competizioni che il Barcellona ha segnato quattro o più volte.