Quartieri un futuro da riscrivere | Daremo più spazio ai giovani

"Bisogna individuare due o tre, comunque poche ma concrete, funzioni chiare e rilevanti che definiscano inel nuovo regolamento che verrà redatto in vista delle prossime elezioni". Ad affermarlo è Lorenzo Plumari, assessore al ramo, che sta conducendo il percorso che il prossimo autunno porterà alle urne i cesenati per eleggere i nuovi consigli dei 12cittadini. Assessore Plumari, la domanda eterna che si pongono i cesenati è "a che cosa servono i"? "Partiamo rimarcando che dal 2008 inon esistono più per legge nei comuni sotto i 100 mila abitanti, ma la loro sussistenza è frutto di una scelta politica, e se le amministrazioni comunali l’hanno fatta, significa che credono che ipossano essere utili e quindi intendono metterli nelle condizioni di esserlo".