Cultweb.it - Quanto tempo ci vuole per perdere un’abitudine dannosa? Il mito dei 21 giorni è una bufala

Leggi su Cultweb.it

La questione della modifica delle abitudini ha affascinato scienziati e psicologi per decenni.non è un processo lineare e dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del comportamento, la motivazione individuale e il contesto ambientale. Tuttavia, la ricerca scientifica offre alcune risposte interessanti susia necessario per abbandonarenegativa.Una delle convinzioni più diffuse è che occorrano 21per cambiare. Questa idea deriva da uno studio condotto negli anni ’50 dal chirurgo plastico Maxwell Maltz, che osservò come i suoi pazienti impiegassero circa tre settimane per adattarsi ai cambiamenti fisici post-operatori. Tuttavia, questa ipotesi non è supportata da evidenze scientifiche solide nel campo della psicologia comportamentale.