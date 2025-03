Cultweb.it - Quante volte può essere eletto un presidente USA? Il terzo mandato fu solo di Roosevelt (ma Trump ci prova)

Negli Stati Uniti, il numero massimo di mandati presidenziali è regolato dal XXII emendamento della Costituzione, ratificato nel 1951, che stabilisce che “nessuna persona potràeletta alla carica dipiù di due“. Questa norma è stata introdotta dopo la lunga presidenza di Franklin D., l’unico leader americano aper quattro mandati consecutivi, dal 1933 fino alla sua morte nel 1945. Nel caso specifico, fu questione di opportunità e non di “egocentrismo politico”, visto che ci si trovava in piena Seconda Guerra Mondiale. La leadership di, dunque, era considerata essenziale per la stabilità del paese in un momento di crisi globale. Tuttavia, dopo la sua morte nel 1945, il Congresso approvò il XXII emendamento per evitare che situazioni simili si ripetessero.