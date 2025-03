Ultimouomo.com - Quando la partita conta il Napoli non sbaglia

«Oggi è stata una giornata molto faticosa, infatti mi sono fatto dare una tachipirina dal dottore, perché ho un mal di testa molto forte», commenta Antonio Conte ai microfoni di DAZN mentre si tocca la fronte come se in quel momento fosse preda di un’emicrania. Conte è uno degli allenatori che somatizzano di più tutto lo stress del proprio mestiere, e lacontro il Milan, forse, è stata una delle più probanti per lui quest’anno. Non tanto per lo svolgimento, visto che la sua squadra a un certo punto è sembrata poter vincere col pilota automatico, quanto per il finale al cardiopalma, dove ilancora una volta stava per buttare alle ortiche i tre punti. Anche la vigilia aveva visto il tecnico salentino arrovellarsi per trovare il modo giusto per schierare la sua squadra. Il, alla fine, è tornato al 4-3-3, la disposizione più congeniale per questa rosa, ma è stata una scelta tutt’altro che sta, viste le condizioni di diversi elementi: McTominay indisponibile per l’influenza a poche ore dal fischio d’inizio e sostituito da Gilmour, Anguissa affaticato che, per bocca di Conte, neanche avrebbe dovuto giocare, così come David Neres, al ritorno da un lungo infortunio.