Cultweb.it - Quando fu costruita la Tour Eiffel e perché? Il simbolo di Parigi ha una storia controversa

Leggi su Cultweb.it

Lafutra il 1887 e il 1889 su progetto dell’ingegnere Gustavee del suo team, composto dagli ingegneri Maurice Koechlin e Émile Nouguier, e dall’architetto Stephen Sauvestre. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 31 marzo 1889, mentre l’apertura al pubblico si tenne il 6 maggio 1889, in occasione dell’Esposizione Universale di.L’obiettivo della sua costruzione era quello di mostrare al mondo le capacità ingegneristiche e industriali della Francia. L’Esposizione Universale, che si svolgeva ogni pochi anni in diverse città, serviva a celebrare il progresso tecnologico e culturale.voleva distinguersi con una struttura mai vista prima, che diventasse ildella modernità e dell’innovazione. In particolare, l’Esposizione Universale didel 1889 si tenne dal 6 maggio al 31 ottobre per celebrare il centenario della Rivoluzione Francese.