Qualiano | il 13 aprile via Crucis alla Chiesa di Maria S S Immacolata

. Un evento suggestivo organizzato dal regista Stefano Nigliato e guidato dal parroco Don Francesco MartinoDomenica 13ore 20:30 presso la parrocchia diS.S.di, si terrà la ViaVivente, un evento suggestivo e spettacolare per ricordare la passione e la morte di Cristo, organizzato dal regista Stefano Nigliato.La rappresentazione, coinvolge quasi cinquanta, tra giovani e adulti, non professionisti, fedeli delladi Via Falcone guidata dal parroco Don Francesco Martino, uniti dfede e dal desiderio di condividere momenti di preghiera.«L’evento – spiega il regista Stefano Nigliato – ha lo scopo di far rivivere i momenti drammatici della passione di Nostro Signore».Non sarà dunque la classica Viacon le stazioni, ma una rappresentazione della passione di Cristo, che si svolgerà negli spazi della parrocchia.