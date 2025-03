Quali sono i videogiochi gratis che si possono scaricare col PlayStation Plus di aprile

Leggi su Fanpage.it

Stanno per abbandondare il catalogo di giochimensili delDragon Age: The Veilguard, Sonic Colours e Teenage Mutant Ninja Turtles. Al loro posto RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre e Digimon Story Cyber Sleuth : Hacker's Memory. Eccoli nel dettaglio.