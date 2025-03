Iodonna.it - Quali sono gli outfit e gli abbinamenti più interessanti di Aprile 2025? Eccone cinque a cui ispirarsi

è un mese in cui occorre concentrarsi parecchio per trovare l’giusto: tra il clima ballerino e il cambio di stagione, tutte le nuove tendenze a disposizione e il moltiplicarsi delle occasioni per uscire, complice l’allungarsi delle giornate. Ecco alloradi tendenza da copiare.Trench, tempo di trench. Dopo un affaccio timido nel guardaroba di marzo, è giunta l’ora di mostrare il trench in tutta la sua eleganza. Leggi anche › Come vestirsi ad? 5 look primaverili sempre chic da copiare Polo a righeIl must-have: la polo a righe. La voglia di studiare lascia spazio al desiderio di passare più tempo all’aria aperta? L’alleata stile college è la polo a righe.