Lapresse.it - Qatargate in Israele, arrestati due collaboratori di Netanyahu

Scoppia un caso ‘‘ anche in. La polizia israeliana ha annunciato l’arresto di due importantidel primo ministro Benjaminnell’ambito di “indagini sui presunti legami illeciti tra alti funzionari die il Qatar“, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato dai media dello Stato ebraico i duesarebbero Yonatan Urich ed Eli Feldstein.testimonierà davanti alla polizia diLo stessosarebbe in viaggio per testimoniare in merito al caso davanti agli ufficiali dell’unità reati gravi Lahav 433 della polizia, secondo quanto riporta il Times of Israel. In mattinata il primo ministro stava rendendo dichiarazioni presso il tribunale distrettuale di Tel Aviv durante un’udienza del suo processo penale per corruzione, ma l’udienza è stata interrotta, apparentemente per consentirgli di andare a parlare con la polizia.