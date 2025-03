Quotidiano.net - Qatargate, arrestati due collaboratori di Netanyahu

Roma, 31 marzo 2025 - La polizia israeliana ha annunciato l'arresto di due sospetti nel cosiddetto scandalo: si tratta di Yonatan Urich e Eli Feldstein,di primo piano del primo ministro Benjamin. In una stringata dichiarazione alla stampa, la polizia dello stato ebraico ha affermato che i due sospetti sono statinel corso della giornata di oggi nell'ambito delle indagini su presunti legami illeciti tradi spicco die il Qatar. L'indagine è condotta dall'unità per i crimini nazionali Lahav 433 della polizia e dallo Shin Bet. Non sono disponibili ulteriori dettagli per la pubblicazione a causa di un'ordinanza restrittiva imposta dal tribunale sul caso. L'indagine è stata avviata in seguito alle rivelazioni che l'ex portavoce di, Feldstein - accusato di aver danneggiato la sicurezza nazionale in un caso di furto e fuga di documenti riservati delle Idf - ha lavorato per il Qatar attraverso una società internazionale incaricata da Doha di fornire ai giornalisti israeliani storie per mettere in buona luce il Qatar, mentre era impiegato nell'ufficio del primo ministro.