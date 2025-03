Ilfattoquotidiano.it - Qatargate, arrestati 2 collaboratori di Netanyahu. Il premier interrogato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eli Feldstein e Yonatan Urich, i due principalidi Benjamin, sono statinell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “” che sta colpendo il governo israeliano. La polizia israeliana ha spiegato che i due sospettati sono statiquesta mattina nell’ambito delle indagini sui presunti legami illeciti tra alti funzionari del primo ministro e il Qatar. L’indagine, condotta dall’unità nazionale reati Lahav 433 della polizia e dallo Shin Bet, è stata avviata in seguito alle rivelazioni secondo cui l’ex portavoce di, Feldstein, accusato di aver danneggiato la sicurezza nazionale in un caso riguardante il furto e la fuga di notizie di documenti classificati delle Idf, lavorava per Doha tramite una società internazionale incaricata di fornire ai giornalisti israeliani storie favorevoli all’emirato, mentre era impiegato presso l’Ufficio del