Quotidiano.net - Putin firma decreto: 160.000 russi chiamati alla leva per servizio militare

Sono 160.000 iche dal primo aprile al 15 luglio sarannosotto le armi per ilobbligatorio: è quanto emerge da unsiglato oggi da Vladimire ripreso da diversi media, tra cui la Tass. Stando ai dati ufficiali citati dall'agenzia di stampa statale russa, il numero di coloro che sonoquesta primavera è in aumento rispetto agli anni precedenti: erano infatti 150.000 nel 2024, 147.000 nel 2023 e 134.500 nel 2022. L'edizione in lingua russa del Moscow Times sostiene che si tratti della campagna didi primavera "più grande degli ultimi 14 anni".nel 2023 hato una legge che ha innalzato dai 27 ai 30 anni il limite massimo per la chiamata. Diversamente da quanto proposto inizialmente, l'età minima è rimasta quella di 18 anni e non è stata innalzata a 21 anni.