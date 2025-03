Iodonna.it - Punte dei capelli sempre rovinate? Tutto quello che c'è da sapere per prevenirle e cosa fare se sono già spuntate

Leggi su Iodonna.it

Antiestetiche e non facili da eliminare, se non con un bel copo di forbice: le doppieun cruccio di quasi ogni tipologia di. Le cause della loro comparsadivese, per esempio l’abitudine di spazzolare le lunghezza da bagnate, o con troppo vigore, oppure un uso molto frequente di strumenti a calore come piastre, arricciaecc. La classica “spuntatina” dal parrucchiere ogni due mesi circa risolve il problema alla radice. Ma cipiccoli trucchi per. Piastra per: i 5 errori più comuni che li rovinano X Leggi anche ›: il parrucchiere è in cima alle spese beauty delle italiane Doppie, perché si formano?Quando le notiamo, prende lo sconforto.