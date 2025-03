Lanazione.it - Pulizia della tua casa senza fatica: Roborock QV 35A è in offerta con il 15% di sconto, è un BEST BUY

Leggi su Lanazione.it

La gammasi arricchisce di un nuovo protagonista con prestazioni elevate e soluzioni avanzate per ladomestica. Il nuovoQV 35A, disponibile su Amazon indi primavera a 499,00€ grazie a unodel 15%, è un robot aspirapolvere all-in-one pensato per chi cerca efficienza, praticità e potenza, tutto in un solo dispositivo compatto. Compralo adesso, è in promozione per poche oreQV 35A:completa e intelligente con 8000Pa di potenza, ora a 499,00€ su Amazon Dotato di una potenza di aspirazione che arriva fino a 8000Pa, questo robot è progettato per affrontare con successo polvere, detriti, capelli e peli di animali su qualsiasi superficie. La tecnologia antigroviglio, integrata nella spazzola principale, impedisce che i capelli si arrotolino, garantendo un funzionamento costante einterruzioni.