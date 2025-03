Ilrestodelcarlino.it - Pulizia del litorale, raccolte reti, mensole e una tanica

Sono tornati in azione i Ministri Volontari di Scientology di Rimini, che ieri si sono uniti al Beach Cleanup organizzato da Fondazione Cetacea, Be Kind ed altre realtà, per raccogliere i rifiuti abbandonati dalla Darsena fino al molo lungo ildi San Giuliano Mare. I volontari hanno trovato moltissimi rifiuti: uno pneumatico, un pezzo di moquette, tubi idraulici,, tanto polistirolo,da pesca, sedie, una, lattine, plastica, pezzi di ferro, bottiglie, barattoli di creme e dentifricio.