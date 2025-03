Lanazione.it - Pubblicato il bando per iscrivere i piccoli fino a 36 mesi per l'anno educativo 2025/26 ai Nidi di Cavriglia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 marzoilpera 36per l'/26 aidiAperte dal 31 marzo le iscrizioni aid'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di. I tre poli sono collocati uno aCapoluogo, uno a Castelnuovo dei Sabbioni ed uno a Santa Barbara e nei tre Poli viene realizzata una vera continuità educativa dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, per avvicinare i/le bambini/e ai loro luoghi di residenza e per favorire ancora di più i genitori che lavorano. Dal 31 marzo, quindi, eal 30 aprile, sono aperte le iscrizioni per iComunali: “Stella Stellina” - Via Burzagli“Pollicino” - Via della Resistenza Castelnuovo dei Sabbioni “Le Bricchette” - Via della Vigna Santa Barbara Id'infanzia sono aperti con la seguente tipologia oraria: - mezza giornata con pasto con orario: 7.