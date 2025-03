Anteprima24.it - Provincia, Forza Italia anticipa la capigruppo: “Nessuna richiesta di deleghe, noi opposizione responsabile”

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della riunione deiconvocata dal Presidente delladi Benevento, i consiglierili di, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, ribadiscono con una nota congiunta la posizione del gruppo azzurro.“si presenterà all’incontro con la coerenza e il senso di responsabilità che da sempre contraddistinguono il nostro agire politico. Se ci sarà disponibilità ad accogliere le proposte che abbiamo formulato nei mesi scorsi – dichiarano Fuschini e Iachetta – siamo pronti ad assicurare il nostro voto dadicostruttiva.dipretesa su incarichi o asfaltature per i comuni vicini ai nostri consiglieri. Chiediamo solo trasparenza, regole certe e scelte giuste”. “Abbiamo chiesto l’adozione di un software oggettivo per l’assegnazione dei fondi sulla viabilità, così da superare ogni margine di discrezionalità; abbiamo proposto che gli incarichi vengano affidati tramite sorteggio per garantire meritocrazia e imparzialità; abbiamo indicato la necessità di approvare un PTCP condiviso, frutto di confronto tra tutte le forze politiche e i territori.