Lanazione.it - Proteste a Firenze: cittadini contro lo Scudo Verde e le nuove restrizioni

, 31 marzo 2025 – Manifestazione spontanea davanti a Palazzo Vecchiol’introduzione, prevista da domani 1 aprile, dello. Qualche decina di, appartenenti ai gruppi Aria nuova per, RiBellaVera, hanno protestatoil nuovo sistema dillo dei veicoli inquinanti varato dal Comune. Contestazioni alloAlberto Martini di Aria Nuova perha criticato duramente l’iniziativa della giunta Funaro, descrivendola come una presa in giro ai. Durante il Consiglio comunale, il consigliere leghista Guglielmo Mossuto ha manifestato appoggio ai dimostranti, scontrandosi verbalmente con i colleghi del Partito Democratico e mostrando un cartello con l’incisiva scritta “No- basta multe”, accompagnato dai simboli della Lega.