Pronto il progetto esecutivo del Ponte Tibetano | un passo verso il turismo

Tempo di lettura: 4 minutiSarà approvato venerdì 4 aprile ilper la realizzazione a Volturara Irpina di un. La progettazione dell’opera è stata finanziata nel 2019 dal Ministero dell’Interno e gli elaborati sono stati approntati nel 2020. Si tratta di un’opera destinata a diventare uno dei simboli dell’Irpinia e un volano per lo sviluppo turistico del territorio. Il, che ha ottenuto tutti i pareri tecnici e amministrativi prescritti dalla normativa vigente, prevede la costruzione di unsospeso che collegherà il Castello di San Michele, attualmente oggetto di un intervento di restauro, alla via Ferrata già operativa sulle Falesie del paese. Con una lunghezza stimata che lo renderà uno dei ponti tibetani più lunghi d’Italia, l’infrastruttura si inserisce in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza, tra i Monti Picentini e la Piana del Dragone, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico di Volturara Irpina.