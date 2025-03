Lanazione.it - Promozione Tarros e Levanto si accontentano

Giornata sfortunata per le spezzine a secco di vittorie. Finiscono in pareggioSarzanese-, Follo-Don Bosco e Beverino-Calvarese. Perdono il Canaletto contro la capolista Busalla, la Forza e Coraggio contro la Capernaese e il Magra Azzurri con il Vallescrivia. Canaletto-Busalla 1-2 Marcatori: 50’ Stabile (B), 58’ Repetto (B), 60’ Rosati (C) Ad inizio ripresa Stabile apre le marcature. Al 58’ Repetto raddoppia, insaccando alla sinistra di Mazzini. Al 60’ Rosati di testa accorcia le distanze. Nel finale espulsi Gottingi, Coppola e Gambino.1-1 Marcatori: 37’ Folli (L), 68’ Di Martino (T) Al 37’ sblocca il match Folli con un tiro cross imparabile sul secondo palo. Al 68’ sul tiro di Tivegna, servito da Zuliani, Rollandi si supera. Sulla respinta Di Martino sigla il definitivo 1-1.