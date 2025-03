Reggiotoday.it - Promozione, per la Pro Pellaro un quinto posto che significa playoff

Un club rinato grazie agli sforzi di alcuni imprenditori reggini che hanno unito le forze per far ritornare alla gloria quella che é stata una delle squadre piú importanti del panorama calcistico cittadino.Oggi, l'Asd Proé in prima pagina sui maggiori quotidiani e testate regionali.