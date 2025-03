Sport.quotidiano.net - Promozione. Masi beffato nel recupero. Un punto col Corticella

torello 1 juniorT. VOGHIERA: Broccoli, Chiossi, Tosse, Cattin, Fiore, Mazzoni (65’ Nannini), Parmeggiani, Quarella E., Toffano (92’ Boschini), Maione, Maistrello (75’ Nardini). All. Cappellari. JUNIOR: Garoia, Vespignani, Venturi (86’ Di Marcello), Franchini, Lambertini (62’ Soffritti), Querzoli (46’ Grassi), Bonini (80’ Ceesay), Caputo (62’ Natale), Guerra, Cinti, Baravelli. All. Borghi. Arbitro: Monaco da Bologna. Reti: 12’ Maione, 96’ Vespignani. Note: ammoniti Querzoli, Maione, Caputo, Cattin. Espulsi Franchini, Fiore e Baravelli. Tanta era la posta in palio nella sfida salvezza traTorello Voghiera e Junior, e alto è stato il nervosismo che accompagnato il secondo tempo della gara. Lo testimoniano i cartellini rossi sventolati dal direttore di gara che, oltre a Franchini, Fiore e Baravelli, ha punito anche le proteste della panchina bolognese con tre espulsioni (due giocatori e un componente dello staff).