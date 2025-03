.com - Promozione / Jesina a Fermignano per chiudere i conti e salire in Eccellenza

Sabato prossimo (diretta tv) in caso di vittoria dei leoncelli sarebbematematica, per qualsiasi altro risultato si dovrà attendere l’ultimo turno di campionato del 26 aprile. Gran bagarre per i play off e play outVALLESINA, 31 marzo 2025 –e Fermignanese, prima e seconda in classifica generale, all’ultimo atto.Nel turno di campionato appena concluso i leoncelli hanno completato la rincorsa passando al comando con un punto di vantaggio sull’avversaria pesarese. L’ultima volta che laera stata da sola al comando risale al 30 novembre 2024, dopo la 13° giornata, proprio come adesso nel girone di ritorno, quando Cordella e compagni vinsero a Marina mentre i bianco azzurri di Pazzaglia pareggiarono in casa contro il Lunano. Quel vantaggio durò solo sette giorni considerato poi che la Fermignanese, il turno successivo, vinse a Jesi.