Sport.quotidiano.net - Promozione. Cerretese sconfitta. Ma è festa promozione

Leggi su Sport.quotidiano.net

REAL0 MONSUMMANO 1 REAL: Battini (73’ Santini), Bargellini (66’ Scaranna), Lamberti, Meucci, Chiavacci (14’ Monti, 75’ Lapi), Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri (60’ Pieri). All.: Petroni. MONSUMMANO: Grasso, Perillo (66’ Marseglia), Robusto (84’ Alessiani), Vitiello, Ghimenti, Agnorelli, Dal Poggetto, Natali (60’ Gemignani), Guarisa, Moncini (78’ Braccesi), Maiorana. All.: Vitiello. Arbitro: Simoncini di Pontedera. Rete: 83’ rig. Vitiello. CERRETO GUIDI - Arriva all’ultimo impegno al Palatresi la primastagionale casalinga della Real, contro un Monsummano che ha messo in campo le proprie maggiori motivazioni. Mentre i ‘medicei’ sono già matematicamente promossi e la testa è più che altro allain programma dopo il triplice fischio finale, gli ospiti sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.