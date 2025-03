Sport.quotidiano.net - Promozione. Casumaro, la serie positiva si arresta in casa col Faro

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 -1: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Sarto, D’Elia, Correggiari, Catozzo (68’ Guernelli), Daniel, Chinappi, Govoni (77’ Bellodi). A disp: Pancaldi, Amadelli, Hidri, Pencarelli. All. Rambaldi.: Mussardo, Dozzi, Nardi, T.Satalino (64’ S.Satalino), Essoufyani (79’ Barsotti), D.Lenzi, M. Lenzi (71’ Ruzzolini), D’Isanti (58’ Garni), Peri, Schioppa, Aldrovandi. A disp: Pisi, Pasquali, Landi, Ferrari, Isamaili. All. Zanini. Arbitro: Francesco Stano di Modena. Marcatori: 52’ Aldrovandi. Note: ammoniti Vinci e Govoni. Dopo tredici risultati utili consecutivi, ilcade inad opera di un concreto. La formazione appenninica capitalizza il gol di Aldrovandi all’inizio del secondo tempo. Il primo squillo però è dei rossoblù, al 4’ un tiro di Govoni è deviato in angolo da Mussardo, che si ripete anche all’8’.