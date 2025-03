Sport.quotidiano.net - Progresso, la salvezza è rimandata. Ferraresi illude, ma non basta

Leggi su Sport.quotidiano.net

di NIcola Baldini Quella che doveva essere la giornata migliore per ipotecare lasi è trasformata in una sorta di incubo per ildi Davide Marchini che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (il ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore era impegnato per il torneo Tassi), è stato sconfitto dal fanalino di coda del campionato Fiorenzuola. Il team piacentino parte forte e, al 15’, dopo un penalty richiesto a gran voce dai padroni di casa per un tocco di mano di Lomolino su cross di Mele, Russo calcia a botta sicura, ma, cincischiando, non riesce ad imprimere la necessaria forza alla sfera. Alla mezz’ora, il Fiorenzuola trova il vantaggio: sugli sviluppi di un corner, la sfera giunge sui piedi di Boscolo che, in girata, non lascia scampo a Cheli. A una manciata di secondi dall’intervallo, la band di Marchini va vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Cestaro che fa la barba al palo.