Trevisotoday.it - Progettazione partecipata, rinasce Palazzo Lenci a Barchi

Leggi su Trevisotoday.it

Se Filippo Terzi potesse sentire le vibrazioni che stanno percorrendo le pietre vive di, nel cuore di, probabilmente ne sarebbe felice. Siamo nel Comune di Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Vi vivono neppure mille anime, in un luogo iconico per.