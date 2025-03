Quotidiano.net - Professioni green: gli Open Day che tracciano la strada per il futuro

La transizione verso un’economia e una società più sostenibili è diventata un imperativo universale nel panorama globale, come manifestato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, importante punto di riferimento in un settore che è in continua evoluzione. Fondamentale è, dunque, l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale, alimentato dalle evidenze di cambiamenti climatici e dalla scarsità di risorse. In un momento storico in cui la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale guidano le strategie globali, perciò, la filiera energetica si conferma strategica per il. Ma, per far fronte alle nuove sfide e alle nuove direzioni che la modernità si è data, occorrono figure professionali in grado di “gestire e padroneggiare” il cambiamento, che siano altamente qualificate e dotate di competenze tecniche innovative e concrete.