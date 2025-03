Thesocialpost.it - Prodi, Giletti mostra video di una lite dell’ex premier con un barista al bancone del bar: “Str****”

Il caso della tirata di capelli a Lavinia Orefici potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto emerso, l’ex presidente del Consiglio Romanosarebbe noto per perdere la pazienza in pubblico. A confermarlo è il programma di Massimo, Lo stato delle cose, in onda lunedì 31 marzo su Rai 3.Leggi anche:strattona una giornalista, Feltri lo attacca: “Si è rotto, si tolga dai piedi”Unesclusivo su un alterco in un barDurante la trasmissione,hato “immagini esclusive” di un presunto scatto di rabbia dirisalente a due anni fa. Nel, l’exavrebbe avuto un acceso diverbio con un, reo di aver fatto una battuta sulla “deriva” della politica italiana. La reazione disarebbe stata immediata, con l’uso di un insulto prima di lasciare il locale: “!”.