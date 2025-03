Lapresse.it - Processo Askatasuna, l’attivista No Tav Lauriola: “Un anno e mezzo di stupidaggini”

(LaPresse) Condanne per reati minori ma cade l’associazione a delinquere “perché il fatto non sussiste”. È la decisione arrivata oggi a Torino neldi primo grado che vede imputati 28 attivisti del centro sociale: a 16 di loro veniva contestata l’associazione a delinquere. “Abbiamo sentito unnelle aule di Tribunale molte. Htentato di riscrivere la storia della lotta e dei Movimenti di questa città, ma anche la storia del Movimento NO TAV. Hcercato di negare la legittimità di una lotta quasi trentennale per la difesa dell’ambiente, del territorio, delle nostre vite e della nostra salute”, ha dichiarato la portavoce del Movimento NO TAV Dana. “Oggi torneremo in Val di Susa con la gioia nel cuore e la voglia di continuare a lottare e bloccare quest’opera inutile e dsa”, ha concluso.