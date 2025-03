Internews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, Inzaghi ritrova Bastoni e la corsia mancina al top: rebus in attacco

di Redazionee laal top:inriguardo alla presenza di LautaroArrivano le prime insulleper, la sfida di mercoledì valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Alcune indicazioni per Simonesono già arrivate dal successo di ieri contro l’Udinese: Dimarco è rientrato al meglio dall’infortunio, e comporrà la catena di sinistra con(squalificato contro i friulani). Assente per squalifica, invece, Asllani: dubbio a centrocampo su chi giocherà insieme a Calhanoglu e Barella, col ballottaggio tra Frattesi e Mkhitaryan., infine, sulla presenza di Lautaro almeno per la panchina: scenario che, stando alla Gazzetta dello Sport, al momento risulta alquanto difficile da realizzare.