Ilrestodelcarlino.it - "Primo tempo di alto livello. Alla fine il risultato è giusto"

Mattia Gori vede avvicinarsi la salvezza anche se sul 2-0 aveva iniziato a pregustare la vittoria (e la cena) col suo amico Stefano Cassani. "Penso che ilsia– spiega il tecnico della Cittadella – e per le defezioni importanti che avevamo e i tanti acciacchi è un punto di platino. Aavevo detto ai ragazzi di non essere tristi per essersi fatti rimontare dal 2-0: penso che siano stati 45’ diper tutte e due le squadre, una gara molto divertente, con tanti spunti atattico. Nel secondoabbiamo entrambe pagato ilcaldo dell’anno e nessuno voleva perdere, così è sceso il tono della gara. Purtroppo col pari (sorride, ndr) sia io che Cassani dovremo pagare la cena, avevamo scommesso che chi vinceva avrebbe offerto.". Gori parla delle scelte di formazione con una sola punta.