Lettera43.it - Primark, si è dimesso il Ceo Paul Marchant dopo indagini sulla sua condotta

, Ceo didal 2009, ha rassegnato le sue dimissionile accuse da parte di una donna in merito al suo «comportamento in ambito sociale». Lo ha annunciato con una breve nota Associated British Foods, casa madre dell’azienda, spiegando che la decisione è giuntaun’inchiestada avvocati esterni: «Ha riconosciuto il suo errore di giudizio e ha accettato che le sue azioni non sono state conformi agli standard attesi». L’ormai ex amministratore delegato dell’azienda di moda ha collaborato pienamente allee ha già presentato le sue scuse sia alla persona interessata sia al cda di Abf.e le dimissioni di, il Ceo di Abf: «Profondamente deluso» Confermando le dimissioni didalla carica di Ceo di, Abf non ha fornito però ulteriori dettagli sulle accuse avanzate a suo carico.